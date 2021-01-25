Samsung готовит "убийцу" Apple A14 Bionic?

Стало известно, что Samsung работает над новой мобильной платформой, которая будет превосходить по производительности Apple A14 Bionic. Более того, сообщается, что новая однокристальная система будет выпущена уже в первой половине года.

Новые флагманы Samsung серии Galaxy S – S21, S21+ и S21 Ultra – работают на платформе Exynos 2100 или Qualcomm Snapdragon 888, в зависимости от региона. Хотя Samsung Exynos 2100 заметно превосходит предыдущую Exynos 990, она проигрывает по производительности Apple A14 Bionic, которая используется в линейке Apple iPhone 12.

Как известно, Exynos 2100 прaимерно соответствует Snapdragon 888 в чистых тестах для CPU. В то же время результаты теста скорости показывает, что его производительность падает при нагрузке на графический процессор. Как сообщают инсайдеры, южнокорейский гигант уже во втором квартале текущего года может выпустить новую однокристальную систему Exynos, в которой будет использоваться графический процессор процессоры совместной разработки Samsung и AMD.

Первоначальные тестовые показатели выглядят весьма многообещающе и даже превосходят показатели A14 Bionic.

Чипсет Exynos в разработке:

Manhattan 3.1 — 181.8 FPS.

Aztec normal — 138.25 FPS.

Aztec High — 58 FPS.

A14 Bionic:

Manhattan 3.1 — 146.4 FPS.

Aztec normal — 79.8 FPS.

Aztec High — 30.5 FPS.

Возможно, эта платформа дебютирует в Galaxy Note20 FE, который должен стать последним аппаратом данной линейки.