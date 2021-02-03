Корпорация Microsoft открыла публичный доступ к своему облачному сервису Azure Quantum. По данным портала TechCrunch, это лишь предварительная версия сервиса, полноценная будет запущена позже.

Azure Quantum объединяет в себе квантовые решения и аппаратного и программного характера, однако собственного квантового компьютера у Microsoft на момент публикации материала не было – собственные усилия Microsoft по созданию квантового компьютера еще не привели к созданию рабочего кубита. В связи с этим ее новый сервис работает на мощностях компаний Honeywell Quantum Solutions, IonQ, 1Qbit и ряда других, плюс у пользователей будет возможность работать с виртуальными квантовыми системами – их симуляциями на программируемых вентильных матрицах (FPGA).

Воспользоваться возможностями Azure Quantum можно бесплатно – Microsoft предусмотрела пробный период длительностью 60 минут (один час). Тарифных планов у сервиса немало – в зависимости от сферы его использования каждый дополнительный час работы с ним обойдется пользователю минимум в $10.