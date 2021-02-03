Xiaomi открыла программу бета-тестирования глобальной MIUI 12.5

Сегодня Xiaomi запустила программу тестирования фирменной прошивки MIUI 12.5 для пользователей, проживающих за пределами Китая. Международная презентация нового ПО состоится восьмого февраля, а уже с сегодняшнего дня все желающие смогут зарегистрироваться в программе бета-тестирования MIUI 12.5.

До этого момента в программе тестирования свежей прошивки принимали участие только пользователи из Китая. Напомним, что Xiaomi планирует представить первые стабильные сборки MIUI 12.5 в апреле этого года. Заявки на участие в программе бета-тестирования компания будет принимать до первого марта. Первыми опробовать MIUI 12.5 смогут владельцы следующих устройств:

  • Xiaomi Mi 10T / 10T Pro
  • Xiaomi Mi 9T
  • Redmi K20
  • Xiaomi Mi Note 10
  • Xiaomi Mi 9 SE
  • Redmi Note 9T
  • Xiaomi Mi 10T Lite
  • Xiaomi Mi 10i
  • Redmi Note 9 Pro
  • Redmi Note 9 Pro Max
  • Poco M2 Pro
  • Poco X3
  • Redmi note 9
  • Redmi 9
  • Redmi-9 Prime
  • Poco M2
  • Redmi 9C
  • Poco C3
  • Redmi 9C NFC
  • Redmi 9A
  • Redmi-note 8
  • Redmi Note 8T
  • Redmi 9T
  • Poco M3

Вероятнее всего, именно эти модели смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO первыми получат стабильные версии нового ПО. Глобальная презентация MIUI 12.5 состоится уже в понедельник, восьмого февраля. В этот же день на международный рынок выйдет смартфон Xiaomi Mi 11, который стал первым устройством на базе флагманского чипа Qualcomm Snapdragon 888 и уже некоторое время продаётся в Китае.

 

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Источник: 

3dnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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