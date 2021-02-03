Xiaomi открыла программу бета-тестирования глобальной MIUI 12.5

Сегодня Xiaomi запустила программу тестирования фирменной прошивки MIUI 12.5 для пользователей, проживающих за пределами Китая. Международная презентация нового ПО состоится восьмого февраля, а уже с сегодняшнего дня все желающие смогут зарегистрироваться в программе бета-тестирования MIUI 12.5.
До этого момента в программе тестирования свежей прошивки принимали участие только пользователи из Китая. Напомним, что Xiaomi планирует представить первые стабильные сборки MIUI 12.5 в апреле этого года. Заявки на участие в программе бета-тестирования компания будет принимать до первого марта. Первыми опробовать MIUI 12.5 смогут владельцы следующих устройств:
- Xiaomi Mi 10T / 10T Pro
- Xiaomi Mi 9T
- Redmi K20
- Xiaomi Mi Note 10
- Xiaomi Mi 9 SE
- Redmi Note 9T
- Xiaomi Mi 10T Lite
- Xiaomi Mi 10i
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9 Pro Max
- Poco M2 Pro
- Poco X3
- Redmi note 9
- Redmi 9
- Redmi-9 Prime
- Poco M2
- Redmi 9C
- Poco C3
- Redmi 9C NFC
- Redmi 9A
- Redmi-note 8
- Redmi Note 8T
- Redmi 9T
- Poco M3
Вероятнее всего, именно эти модели смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO первыми получат стабильные версии нового ПО. Глобальная презентация MIUI 12.5 состоится уже в понедельник, восьмого февраля. В этот же день на международный рынок выйдет смартфон Xiaomi Mi 11, который стал первым устройством на базе флагманского чипа Qualcomm Snapdragon 888 и уже некоторое время продаётся в Китае.
Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!
Горячие темы