Xiaomi открыла программу бета-тестирования глобальной MIUI 12.5

Сегодня Xiaomi запустила программу тестирования фирменной прошивки MIUI 12.5 для пользователей, проживающих за пределами Китая. Международная презентация нового ПО состоится восьмого февраля, а уже с сегодняшнего дня все желающие смогут зарегистрироваться в программе бета-тестирования MIUI 12.5.

До этого момента в программе тестирования свежей прошивки принимали участие только пользователи из Китая. Напомним, что Xiaomi планирует представить первые стабильные сборки MIUI 12.5 в апреле этого года. Заявки на участие в программе бета-тестирования компания будет принимать до первого марта. Первыми опробовать MIUI 12.5 смогут владельцы следующих устройств:

Xiaomi Mi 10T / 10T Pro

Xiaomi Mi 9T

Redmi K20

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi 9 SE

Redmi Note 9T

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi 10i

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Poco M2 Pro

Poco X3

Redmi note 9

Redmi 9

Redmi-9 Prime

Poco M2

Redmi 9C

Poco C3

Redmi 9C NFC

Redmi 9A

Redmi-note 8

Redmi Note 8T

Redmi 9T

Poco M3

Вероятнее всего, именно эти модели смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO первыми получат стабильные версии нового ПО. Глобальная презентация MIUI 12.5 состоится уже в понедельник, восьмого февраля. В этот же день на международный рынок выйдет смартфон Xiaomi Mi 11, который стал первым устройством на базе флагманского чипа Qualcomm Snapdragon 888 и уже некоторое время продаётся в Китае.