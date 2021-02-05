Серия мониторов Philips B Line пополнилась новой моделью Philips 243B1JH

Серия мониторов Philips B Line получила пополнение — новую модель Philips 243B1JH (диагональ 23,8 дюйма/60,5 см), оснащённую мощным набором функций для комфортной и безопасной работы. Устройство оборудовано гибридной док-станцией USB, которая упрощает подключение: USB-кабель с разъёмами USB-C и USB-A обеспечивает передачу видео, подключение к Ethernet, зарядку (с мощностью до 100 Вт) и DisplayLink.

Это идеальное решение, если вам нужен монитор с широкими возможностями подключения, комфортный и безопасный. Использовать новинку можно как в сложных мульти-мониторных системах, так и просто, как монитор для работы в офисах или коворкингах.

Простота и универсальность подключения



Всё на рабочем месте должно быть простым в использовании, удобным и организованным. Именно поэтому док-станция USB, разработанная для мониторов Philips, обеспечивает универсальный набор разъёмов для простого, полного и беспрепятственного подключения. Монитор Philips 243B1JH оснащён гибридной док-станцией USB с портами USB-C и USB-A. USB-C — это тонкий двусторонний разъём, который гарантирует простое подключение при помощи одного кабеля, быструю передачу данных и подзарядку ноутбука непосредственно от монитора (с мощностью до 100 Вт). Разъём USB-A с DisplayLink позволяет использовать практически любой современный ноутбук.

Есть и ещё кое-что: встроенный разъём RJ-45 Ethernet обеспечивает повышенную безопасность данных, а выход DisplayPort позволяет легко настроить подключение дополнительных мониторов. Выход DisplayPort позволяет подключать другие дисплеи с высоким разрешением с помощью всего одного кабеля между первым монитором в цепи и ПК, благодаря чему рабочий стол не будет перегружен кабелями и проводами. Порядок на рабочем месте способствует организованной работе.

Производительность и безопасность



Монитор Philips 243B1JH предлагает оптимальный пользовательский опыт. Устройство оснащено ЖК-дисплеем IPS, который обеспечивает широкие углы обзора 178°/178° и чёткое изображение с живыми цветами, точностью цветопередачи и стабильной яркостью. Это особенно важно при работе в команде с использованием одного монитора: изображение отлично выглядит практически под любым углом. Для более комфортного просмотра и в целях заботы о самочувствии пользователя модель оснащена режимом Philips LowBlue и технологией Flicker-Free, а также сертифицирована TÜV Rheinlend.



Новый монитор Philips 243B1JH станет лучшим вариантом для тех, кому важна безопасность. Новейшая всплывающая веб-камера Windows Hello™ оснащена усовершенствованными датчиками для распознавания лиц, что позволяет легко входить в учётные записи устройств Windows менее чем за две секунды (в три раза быстрее, чем при помощи пароля).

Экология в сердце



Как и вся серия B Line, Philips 243B1JH соответствует множеству экологических стандартов и сертификаций, среди которых EnergyStar 8.0, EPEAT, TCO Certified Edge, RoHS. Встроенный датчик PowerSensor обнаруживает присутствие пользователя перед устройством и соответственно регулирует яркость экрана (уменьшая её, если пользователь отходит), что способствует увеличению срока службы монитора и экономии до 80% энергии. Кроме того, монитор оснащён датчиком освещённости, который автоматически регулирует яркость изображения в соответствии с уровнем света в помещении, экономя электроэнергию.



Монитор Philips 243B1JH появится в продаже в феврале 2021 года по рекомендованной розничной цене 1324 белорусских рублей.