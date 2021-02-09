Xiaomi запустила глобальную версию MIUI 12.5

Компания официально представила глобальную версию новейшей фирменной прошивки MIUI 12.5. В свежем ПО Xiaomi сделала упор на производительность и энергоэффективность, а также обновила оформление интерфейса.

Компания заявляет, что MIUI 12.5, основанная на Android 11, гораздо более оптимизирована чем предыдущие версии платформы. Сообщается, что потребление оперативной памяти по сравнению с MIUI 12 снизилось на 20 процентов. Кроме того, прошивка на 22 процента меньше загружает центральный процессор и на 15 процентов энергоэффективнее своей предшественницы. Тем не менее, в ходе презентации новой оболочки компания не упомянула о таких функциях, как MIUI+, обновлённый механизм песочницы, улучшенные живые обои, а также реалистичные звуки системы и тактильная отдача, которые доступны в китайской версии прошивки. Тем не менее, акцент был сделан на заметном повышении производительности и плавности интерфейса. Жесты управления системой MIUI 12.5 будет обрабатывать отдельным потоком, что существенно повысит отзывчивость. Кроме того, новая прошивка позволит пользователям удалять больше предустановленных приложений.

Xiaomi заявила, что начнёт обновлять фирменные смартфоны до новой версии ПО со второго квартала текущего года. Обновление будет распространяться волнами. Компания уже опубликовала список смартфонов, которые войдут в две первые волны:

Первая волна:

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T

Вторая волна:

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T Lite

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10

Mi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9

Redmi Note 8 Pro

Redmi 9

Кроме того, в будущем, по словам компании, MIUI 12.5 получит большее количество устройств.