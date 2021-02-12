С 11 по 15 февраля в МТС можно приобрести гаджеты со скидкой до 14%

С 11 по 15 февраля в сети салонов и интернет-магазине МТС можно приобрести ряд смартфонов, планшетов и носимых устройств со скидкой до 14% по промокоду «14». Скидки предоставляются в рамках акций «Ещё выгоднее» и «Промокод для смарт-устройств» при покупке единым платежом и в рассрочку на 12 месяцев.

Чтобы воспользоваться акционным предложением, необходимо сообщить работнику салона связи или интернет-магазина МТС промокод «14» и заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией.

Перечень моделей смартфонов, планшетов, носимых устройств и цены на них представлены по ссылке.