Microsoft, Intel, Arm, Adobe, BBC и Truepic создали коалицию по борьбе с фейками

Компания Microsoft, а также несколько других ведущих технологический гигантов и медийных организаций объявили о создании коалиции C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity) против борьбы с распространением фейковых новостей на просторах Сети. Помимо Microsoft на борьбу с дезинформацией в интернете подписались Adobe, Arm, BBC, Intel и Truepic.

В современных реалиях развития нейронных сетей и алгоритмов искусственного интеллекта дезинформация вышла на совершенно новый уровень. Сегодня её можно встретить не только в текстовом формате. Всё большую популярность набирают фейки с использованием звуковых и видеоматериалов. И в некоторых случаях фейки выглядят настолько достоверно, что их очень сложно отличить от оригинала. Коалиция ставит перед собой задачу по разработке средств определения фейков и правил использования контента, которые позволят людям отследить источники изображений, видео, документов, а также различных аудиоматериалов.

Как указывает ресурс Windows Central, на фоне исторической высадки нового марсохода Perseverance («Настойчивость») на поверхность Красной планеты в Сети появилось фейковое видео с его передвижением на Марсе, сопровождающееся звуковыми эффектами. На фейк указывает сразу несколько фактов, одним из которых является то, что аэрокосмическое агентство NASA ещё не давало команды новому марсоходу начать исследование Красной планеты. Несмотря на очевидную дезинформацию, демонстрируемую на видео, по состоянию на 20 февраля ролик набрал более 17 млн просмотров. Оригинал видео к этому моменту уже был удален, однако фейковый ролик по-прежнему распространяется по другим информационным каналам.

C2PA будет использовать открытый стандарт работы, который может быть использован любой онлайн-платформой. Некоторые члены организации уже разработали различные средства для определения фейковой информации в Сети в рамках своих собственных проектов. Например, Adobe в рамках своей инициативы Content Authenticity Initiative (CAI) создала инструмент, направленный на ограничение распространения отредактированных фотографий, выдаваемых за подлинные. BBC возглавляет инициативу Project Origin по борьбе с дезинформацией. Truepic в свою очередь представляет собой платформу с различными инструментами верификации подлинности фотографий. Суть коалиции C2PA заключается в объединении всех этих инструментов под единым началом и их эффективном использовании против распространения недостоверной информации в Сети.