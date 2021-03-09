Apple выпустила важные обновления для своих устройств

Apple выпустила обновление iOS и iPadOS 14.4.1, в котором исправила серьезные уязвимости в безопасности систем. Это же касается часов и компьютеров — для них вышла watchOS 7.3.2 и macOS Big Sur 11.2.3.

Компания не раскрывает подробности уязвимости, чтобы не распространять мошеннические схемы. Проблема содержится в браузере Safari и движке WebKit, она позволяет злоумышленникам загрузить на устройства вредоносный код через зараженный сайт. Насколько активно хакеры уже используют эту уязвимость тоже не сообщается.

Каких-то других нововведений в этом обновлении нет, только патч безопасности. Поэтому компания рекомендует всем и как можно быстрее установить новые версии систем для смартфонов, планшетов и компьютеров.