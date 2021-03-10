Chrome OS отмечает 10-летний юбилей

Компания Google отметила 10-летний юбилей Chrome OS, представив большой пересмотр дизайна ОС с новыми функциями и улучшениями, которые должны сделать платформу намного удобнее и полезнее. Одним из главных новшеств стала функция Phone Hub. Она обеспечивает подключение смартфонов на основе операционной системы Android к ноутбуку с Chrome OS.

При подключении выдаётся панель с доступом к основным параметрам смартфона, в том числе к подключению и информации о заряде аккумулятора. На потерявшийся смартфон можно позвонить с хромбука, быстро «раздать» доступ к интернету, просмотреть недавние страницы в браузере Chrome на смартфоне, ответить на текстовые сообщения и так далее.

Функция Wi-Fi Sync стала доступна для широкого круга устройств. Она позволяет автоматически подключиться к сети Wi-Fi, которую пользователь настроил на смартфоне или других устройствах с Chrome OS.

Ещё одно крупное нововведение — поддержка технологии Nearby Share, позволяющей быстро и удобно обмениваться данными между хромбуками и смартфонами Android. Google обещает запустить функцию на Chrome OS в ближайшие месяцы, что окончательно сделает Nearby Share полноценным конкурентом AirDrop от Apple.

Новый инструмент Screen Capture доступен из панели быстрых настроек. Можно выделить на экране точную область, делать скриншоты, создавать ролики с записью экрана, которые сохранятся в буфере обмена. Сам буфер обмена теперь хранит до пяти объектов, скопированных пользователем. Также в панель быстрых настроек добавлены элементы управления воспроизведением медиаконтента.

Обмен файлами, изображениями и ссылками между приложениями и браузером стал проще с помощью кнопки «Поделиться». Также была обновлена функция Desks. В неё добавлена поддержка до восьми виртуальных рабочих столов и новый режим Overview для быстрого переключения между ними. После перезагрузки ноутбука окна на различных рабочих столах восстановятся. И это далеко не все нововведения Chrome OS, представленные сегодня Google.