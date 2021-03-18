Представлены новые серии сенсорных мониторов Philips B1TC и B1TFL

Дисплеи окружают нас повсюду — дома, в офисе, в общественных местах. Они удовлетворяют разные потребности, и сценарии их использования отличаются. Распространённость дисплеев вдохновляет производителей на создание новых эффективных технологий, способных оправдать любые ожидания.

Линейка сенсорных мониторов Philips с технологией in-cell touch (серия B1TC) способна повысить продуктивность работы благодаря удобному и быстрому сенсорному отклику. В таких местах, как информационные центры, киоски самообслуживания и магазины, требуются специализированные, надёжные и универсальные дисплеи. В этом случае оптимальным решением будут сенсорные мониторы Philips Open Frame Touch (серия B1TFL), оснащённые интерактивными дисплеями и предназначенные для различных сценариев публичного использования.

Тонкие и быстрые сенсорные мониторы

Новая серия B1TC состоит из двух моделей: 23,8-дюймовой 242B1TC и 21,5-дюймовой 222B1TC. Обе модели оснащены проекционно-ёмкостной сенсорной технологией и технологией Advanced In-Cell Touch, которые обеспечивают лучший коэффициент пропускания и выдающуюся скорость отклика, гарантируя быструю реакцию при 10-точечном касании. Благодаря технологии in-cell мониторы удалось сделать тонкими и безрамочными с трёх сторон. В основе новых моделей лежит панель IPS, которая обеспечивает широкие углы обзора, а антибликовое покрытие с сопротивлением 3H и разрешение Full HD гарантируют отличное качество изображения. Естественная, плавная и быстрая реакция дисплея на прикосновения пригодится как дома, так и в работе или учёбе. Удобным дополнением будет и наличие функции Plug&Play для совместимости с Windows 10 и различными версиями Android и Linux.

Совершенство сенсорных технологий



Новая линейка B1TFL состоит из четырёх моделей: 23,8-дюймовой 242B1TFL, 21,5-дюймовой 222B1TFL, 17-дюймовой 172B1TFL и 15-дюймовой 152B1TFL. Все они оснащены проекционно-ёмкостной сенсорной технологией (P-Cap), которая обеспечивает плавное реагирование на касание до десяти пальцев одновременно. Эта технология работает как с пальцами, так и с перчатками, и благодаря такой универсальности дисплеи отлично подходят для использования в общественных местах.



Ещё одна особенность — полностью покрывающее лицевую панель стекло с устойчивостью к царапинам уровня 7H, которое обеспечивает безопасность и надёжность при использовании, а также лёгкость очистки и дезинфекции как в помещении, так и на улице. Также дисплеи могут похвастаться повышенной яркостью от 350 нит (Philips 242B1TFL) до 450 нит (Philips 152B1TFL) и антибликовым покрытием для комфортного использования при ярком искусственном освещении или под прямыми лучами солнца. Поскольку условия использования могут быть непредсказуемыми, все четыре модели на передней части корпуса имеют степень защиты IP65 и боковые уплотнения из пеноматериала для защиты от воды и пыли. Время работы также впечатляет: устройства способны функционировать круглосуточно, благодаря чему пользователи могут взаимодействовать с ними в любое время дня и ночи.

Универсальное и простое подключение



Подход, ориентированный на поиск оптимального решения, предусматривает, что подключение должно быть максимально удобным, без пренебрежения специальными потребностями. Новые сенсорные мониторы имеют кроссплатформенную совместимость с различными версиями Windows, Android и Linux. Серия B1TC оснащена разъёмами VGA, HDMI и DisplayPort, а также тремя портами USB-A 3.1 (один из них с режимом быстрой зарядки). Серия B1TFL оснащена разъёмами VGA, DVI, HDMI и DisplayPort, а также встроенным USB-хабом (2x USB-A 3.1) для подключения дополнительного оборудования и устройств питания.



Модели Open Frame можно использовать в альбомной и портретной ориентации, а также в положении «лицом вверх». Система крепления позволяет использовать как VESA, так и систему L-образных кронштейнов (входит в комплект), чего достаточно для большинства вариантов установки. Проводная дистанционная панель управляет экранным меню, обеспечивая лёгкий доступ к нему после установки монитора.



Модели Advanced in-cell Touch разработаны в соответствии с рядом стандартов и отличаются тонкой безрамочной с трёх сторон конструкцией, а также оборудованы SmartStand — Z-образной подставкой на двух шарнирах, которая адаптируется под пользователя, повышая производительность и удобство использования. Также можно использовать крепление VESA.

Сертифицированные комфорт и долговечность



Сертификация имеет большое значение при выборе подходящего монитора, особенно для установки на улице: она гарантирует необходимый уровень качества и защиты для подобного использования — активного и иногда небрежного. Серия Philips B1TFL обладает всеми основными сертификатами по безопасности, в том числе электробезопасности, а также сертифицирована по стандарту EMI Class B.



Использование монитора в работе, обучении или личных целях не менее важно, поэтому серия B1TC оснащена режимом LowBlue, технологиями Flicker-Free и EasyRead для удобного просмотра, сравнимого по комфорту с чтением на бумаге. Кроме того, устройства сертифицированы по стандартам ES, TCO, EPEAT, TUV и TUV Eye Comfort, что обеспечивает первоклассный уровень безопасности и производительности.





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