Xiaomi проведёт 29 марта презентацию новых продуктов

Китайская компания Xiaomi обнародовала приглашение на весеннее мероприятие Spring New Product Launch: крупная презентация будет проведена ровно через неделю — 29 марта.

В связи с продолжающейся пандемией мероприятие пройдёт полностью в онлайн-формате. Анонсы будут проведены одновременно для китайского и глобального рынков.

О чём именно пойдёт речь на презентации, не уточняется. Безусловно, Xiaomi анонсирует новые смартфоны. Ходя слухи, что дебютируют аппараты Mi 11 Pro и Mi 11 Lite с поддержкой сотовой связи пятого поколения (5G).

Наблюдатели также склоняются к мнению, что Xiaomi приоткроет завесу тайны над своим первым смартфоном, оборудованным гибким дисплеем. Ранее это устройство было замечено на «живых» фотографиях. Кроме того, ожидается выход новых портативных компьютеров. В их число войдёт флагманский лэптоп Mi Notebook Pro в тонком корпусе.