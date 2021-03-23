Роуминг между Беларусью и Россией может быть отменен к 2 апреля

Комиссия Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике считает, что все мероприятия по отмене роуминга между двумя странами могут быть завершены к 2 апреля - Дню единения народов Беларуси и России. Об этом было заявлено на заседании комиссии, которое состоялось сегодня в Москве, сообщает БЕЛТА.

На заседании отмечалось, что опытный режим эксплуатации каналов связи для пропуска роумингового трафика Союзного государства, который должен был закончиться 31 декабря 2020 года, решением Группы высокого уровня при Совете Министров Союзного государства продлен еще на год. "В связи с нарастающими информационными вызовами сегодняшнего дня и необходимостью сближения народов Союзного государства отмена роуминга - реальный инструмент углубления интеграционных процессов", - говорится в итоговом решении Комиссии Парламентского собрания по информационной политике. Союзные парламентарии обратились к Группе высокого уровня, заседание которой намечено на 30 марта, принять решение об окончательной отмене роуминга с 2 апреля.

В свою очередь заместитель директора Департамента международного сотрудничества Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Киселев добавил, что роуминг будет считаться окончательно отмененным с того момента, когда стоимость входящего звонка официально станет 0 рублей. Но, отметил он, тарифы, существующие сейчас, уже практически не изменятся.

При работе по отмене роуминга с 1 ноября 2020 года роуминговые тарифы на входящие и исходящие вызовы, СМС и интернет на территории Союзного государства были снижены в несколько раз. По заявлениям российских операторов, сниженные тарифы на мобильную связь в роуминге между Россией и Беларусью продолжат действовать в 2021 году в рамках тестового режима. Во время тестового периода белорусские и российские операторы отрабатывают вопросы межоператорского взаимодействия, тестируют каналы связи, системы коммутации и биллинга для определения корректности прохождения и тарификации роумингового трафика.