Компания AOC анонсирует новые игровые гарнитуры GH200 и GH300

Компания AOC, специализирующаяся на производстве дисплеев и игровых мониторов, продолжает расширять свое портфолио, добавляя периферийные устройства для геймеров, и представляет две новые игровые гарнитуры: AOC GH200 и GH300. Их выход запланирован на май 2021 года.



Обе модели имеют тонкий и легкий корпус с удобной конструкцией, отсоединяемым микрофоном и динамиками диаметром 50 мм. В их кабели интегрированы элементы управления, а оплетка отличается броским дизайном: бронзовым у GH200 и красным у GH300. Модель GH200 обеспечивает стереозвучание и подключается к устройствам через аудио-разъем 3,5 мм, тогда как премиальная модель GH300 поддерживает технологию виртуального объемного звука 7.1 (только с ПК) и оснащена USB-разъемом и подсветкой RGB.



Любой опытный геймер, играющий в многопользовательские шутеры, согласится, что звук так же важен, как и изображение. Объемный звук позволяет игрокам точно определить позиции противников и узнать их замыслы, еще до того, как они увидят их на экране. В настоящее время звуковой дизайн значительно улучшился, давая игроку необходимую для слуха обратную связь и дополняя создаваемый визуальными эффектами процесс погружения. Высокое качество звука важно не только в FPS, но и в любом другом жанре. Например, в RPG хороший звук позволяет наслаждаться эпическими саундтреками и понятными диалогами, а в гоночных или летных симуляторах - детально слышать звуки каждой части транспортного средства.



Чтобы дать геймерам дополнительное преимущество, новые гарнитуры AOC GH200 и GH300 оснащены динамиками диаметром 50 мм с неодимовыми магнитами с частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц и сопротивлением 32 Ом (±15%) и обеспечивают оптимальное качество звука.



Геймеры также оценят съемный направленный микрофон, позволяющий общаться со своей командой в игре или с помощью программ с поддержкой технологии VoIP, таких как Discord и Teamspeak. Чувствительность и положение микрофона можно оптимально настроить. Благодаря частотному диапазону 100 Гц - 10 кГц, который соответствует частоте человеческой речи, шум отфильтровывается как на очень низких, так и на очень высоких частотах, обеспечивая четкое качество звука и речи.



Благодаря накладной конструкции, все внешние звуковые раздражители, такие как кулеры ПК или уличный шум, блокируются, а амбушюры из искусственной кожи и пены с эффектом памяти обеспечивают комфорт в течении длительного времени. Металлическая сетка на внешней стороне динамика гарантирует долговечность наушников, а регулируемое оголовье со стальными направляющими настраивается под голову любого размера и оптимально распределяет вес.

AOC GH200

AOC GH200 оснащен плетеным кабелем длиной 2 м, разъемом 3,5 мм и Y-образным разветвителем, который позволяет при необходимости разделять выходы для микрофона и наушников. Благодаря универсальному разъему 3,5 мм эта гарнитура идеально подходит для ПК, консолей или мобильных устройств. Встроенные элементы управления позволяют регулировать громкость, а также включать и выключать микрофон. При подключении к ПК и Xbox геймеры могут использовать систему пространственного звука Windows Sonic. Изысканный металлический дизайн отлично сочетается с другими компонентами компьютера, и делает наушники привлекательным выбором для удаленной работы с участием в видеозвонках и проведением вебинаров.

AOC GH300

AOC GH300 поставляется с USB-кабелем длиной 2 м. Благодаря технологии виртуального объемного звука 7.1 геймеры могут точно определить, откуда исходит звук в игре, улучшая тем самым свою реакцию. А во время просмотра фильма она обеспечивает полное погружение. Гарнитуры могут воспроизводить звук студийного качества при 24 бит/96 кГц, что позволяет максимально точно передать звуковую палитру в игре. Для кастомизации под металлической сеткой GH300 находится RGB-подсветка с 4 режимами (дыхание, циклический, статический, выключенный). Режимами можно управлять с помощью встроенного пульта, который также имеет регуляторы громкости и кнопку включения и выключения микрофона. Светодиодный индикатор на съемном направленном микрофоне показывает, когда микрофон отключен. Это упрощает повседневное использование и помогает избежать нежелательного отключения звука.



И последнее, но не менее важное: проводная конструкция гарнитур обеспечивает надежное аудио соединение без помех, задержек и артефактов.



Гарнитуры AOC GH200 и GH300 поступят в продажу в мае 2021 года по рекомендованной розничной цене 129 и 169 белорусских рублей соответственно.