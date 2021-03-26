С 25 по 29 марта в МТС можно приобрести гаджеты со скидкой

В сети салонов и интернет-магазине МТС ряд смартфонов, планшетов и носимых устройств стали доступнее. С 25 по 29 марта гаджеты различных брендов можно приобрести со скидкой по промокоду «Телеграм».

Чтобы воспользоваться скидками, необходимо сообщить работнику салона связи или интернет-магазина МТС промокод «Телеграм» и заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией. Также для получения скидки по промокоду необходимо предоставить информацию о наличии подписки на Telegram-канал МТС.

Перечень моделей гаджетов и цены на них, действующие по 29 марта, представлены по ссылке.