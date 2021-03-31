МТС запустил мобильное приложение ТОНИНГ

МТС предлагает установить новое мобильное приложение ТОНИНГ. Теперь абоненты могут поменять стандартные телефонные гудки.

Новое приложение ТОНИНГ включает в себя большой каталог мелодий разных жанров и направлений. Это популярные песни зарубежных и белорусских исполнителей, саундтреки из фильмов и сериалов, современные и классические музыкальные произведения и многое другое. Также есть внушительная коллекция шуток, приколов и поздравлений. А удобная система поиска поможет быстро найти любую мелодию и прослушать ее перед заказом.

С помощью приложения вы сможете настроить правила проигрывания своих любимых мелодий. Например, установить разные песни для разных групп контактов или составить расписание проигрывания на определенные дни недели или часы.

Установить приложение ТОНИНГ можно на устройства, поддерживающие операционные системы iOS и Android. Интернет-трафик при использовании приложения ТОНИНГ не тарифицируется.

Подробнее о приложении ТОНИНГ смотрите здесь.