Skinive запустил в Беларуси пилотный проект в учреждениях здравоохранения

ООО «Вайс Эй Ай» приступил к реализации пилотного проекта Skinive – виртуального сервиса по диагностике кожных заболеваний на основе искусственного интеллекта.

Мобильное приложение Skinive.MD – инструмент медтеха, который позволяет проводить скрининг кожи по фото со смартфона. Благодаря компьютерному зрению и машинному обучению виртуальный дерматолог определяет подозрительные новообразования. Нейросеть делает анализ снимка и ищет схожесть визуальных признаков с тысячами клинических случаев кожных патологий.

На протяжении шести месяцев в учреждениях здравоохранения Беларуси будет проходить апробация нового программного продукта. Сегодня к инициативе уже подключились Витебский областной диспансер спортивной медицины и Могилевский областной онкодиспансер. Свое согласие выразили еще более десяти медучреждений Минской, Витебской, Гродненской, Брестской областей, в том числе Борисовская, Миорская, Полоцкая и Волковысская центральные районные больницы. Заинтересовались проектом поликлиники Орши и Барановичей, а также небольшие амбулатории в их составе.

По словам главного врача Витебского областного клинического центра дерматовенерологии и косметологии Виктора Спиридонова, специалисты центра будут активно использовать разработку белорусских программистов для ранней диагностики агрессивной формы рака - меланомы.

«Ежегодно в области регистрируют около 100 случаев меланомы. С помощью мобильного приложения, работающего с облачными технологиями, можно точнее определять характер новообразований на коже и назначать соответствующее лечение», - отметил Виктор Спиридонов.

С помощью AI-смарт-камеры мобильного приложения Skinive.MD врачи с согласия пациента смогут сделать качественные фотографии изменений на коже и получить второе мнение от искусственного интеллекта менее чем за 30 секунд. Алгоритм Skinive, обученный на базе 130 тысяч подтвержденных клинических случаев, предоставит несколько вариантов предварительного заключения, оценит уровень угрозы здоровью пациента, предложит рекомендации и советы по дальнейшим действиям.

Проект Skinive успешно прошел акселерацию MTS Startup Hub и будет интегрирован в сеть частных российских клиник.