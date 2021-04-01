Акция для гостей Беларуси от МТС

Гости Беларуси теперь могут подключиться на тарифный план «Безлимитище+» с безлимитным интернетом и звонками во все сети со скидкой на абонентскую плату.
В рамках акционного предложения абонентская плата в течение первых 30 дней составит 15 рублей, далее ― 25,48 рубля. В абонентскую плату тарифа «Безлимитище+» включены безлимит интернета, 100 Мб интернета в сутки в режиме модема и 400 минут исходящих звонков во все сети Беларуси.
Предложение действует по 30 сентября 2021 года.
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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732
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