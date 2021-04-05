В Беларуси предлагается разрешить ОАЦ отключать интернет

На открытии весенней сессии Палаты представителей 2 апреля были рассмотрены новые законопроекты, среди которых проект поправок в закон «Об электросвязи». Об этом сообщается на официальном сайте Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Проектом Закона предлагается наделить Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь правом принимать решения о приостановлении или ограничении функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи в определенных законопроектом случаях.

Устанавливается, что невыполнение операторами электросвязи требований ОАЦ, содержащихся в принимаемых в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об электросвязи» решениях, признается грубым нарушением законодательства о лицензировании в области связи. Одновременно закрепляется, что к операторам электросвязи не применяются меры, предусмотренные законодательством о лицензировании за невыполнение лицензионных требований и условий, если такие нарушения возникли в результате принятия указанных решений.

Также определяется, что приостановление или ограничение функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи по решению ОАЦ не является основанием для возникновения ответственности оператора электросвязи за убытки, причиненные пользователям услуг электросвязи в результате таких действий.