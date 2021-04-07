ZBORKA WOMЕN приглашает на первую встречу 7 апреля

Zborka Womеn - это инициатива, которая направлена на прокачивание soft skills среди будущих фаундеров и других участниц Startup-движения на платформе ZBORKA Labs.
Формат инициативы на данный момент предполагает еженедельные тренинги с экспертами.
Первый тренинг "Психология тела. Баланс в мыслях-чувствах-действиях" состоится сегодня, в 18:10, по адресу пл. Свободы 17. Проведёт его Марианна Крезо.
Марианна Крезо - практикующий психолог в методе танце-двигательной и телесной терапии, соматического коучинга, нейролингвистического программирования, член Ассоциации танце-двигательной терапии Украины (УАРТ, member of European Dance Movement Therapy Association).
Про класс:
Тело - видимая часть бессознательного, а движение - инструмент для управления и проживания любого психо-эмоционального состояния. В свободном движении происходит высвобождение чувств и трансформация наших переживаний.
Движение - это мостик, соединяющий физическое, психическое и эстетическое в человеке, исходя из его индивидуальности.
На практике вы узнаете:
- как связаны эмоции и тело?
- что такое двигательный паттерн или привычки тела? возможности тела в коммуникации?
- какие есть центры тела и за что они отвечают?
- как восстанавливать баланс в мыслях-чувствах-действиях с помощью осознанного движения?
Длительность тренинга - 1,5 часа.
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