ZBORKA WOMЕN приглашает на первую встречу 7 апреля

Zborka Womеn - это инициатива, которая направлена на прокачивание soft skills среди будущих фаундеров и других участниц Startup-движения на платформе ZBORKA Labs.

Формат инициативы на данный момент предполагает еженедельные тренинги с экспертами.



Первый тренинг "Психология тела. Баланс в мыслях-чувствах-действиях" состоится сегодня, в 18:10, по адресу пл. Свободы 17. Проведёт его Марианна Крезо.



Марианна Крезо - практикующий психолог в методе танце-двигательной и телесной терапии, соматического коучинга, нейролингвистического программирования, член Ассоциации танце-двигательной терапии Украины (УАРТ, member of European Dance Movement Therapy Association).



Про класс:

Тело - видимая часть бессознательного, а движение - инструмент для управления и проживания любого психо-эмоционального состояния. В свободном движении происходит высвобождение чувств и трансформация наших переживаний.



Движение - это мостик, соединяющий физическое, психическое и эстетическое в человеке, исходя из его индивидуальности.



На практике вы узнаете:

- как связаны эмоции и тело?

- что такое двигательный паттерн или привычки тела? возможности тела в коммуникации?

- какие есть центры тела и за что они отвечают?

- как восстанавливать баланс в мыслях-чувствах-действиях с помощью осознанного движения?



Длительность тренинга - 1,5 часа.