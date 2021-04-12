LG обнародовала перечень смартфонов, которые получат обновление до Android 12 и 13

Южнокорейская компания LG Electronics опубликовала список смартфонов, которые планируется обновить до будущих версий операционной системы Android. В общей сложности апдейт получат примерно полтора десятка сотовых аппаратов.

Напомним, что 5 апреля нынешнего года LG сообщила об уходе с рынка смартфонов. Позднее стало известно, что компания намерена выпускать программные обновления для устройств премиального уровня в течение трёх лет. И вот теперь оглашён перечень аппаратов, владельцы которых смогут загрузить новейшую версию ОС.

Так, до Android 11 планируется обновить модели Wing, Velvet, Velvet LTE, V50S, V50, G8, Q31, Q51, Q52, Q61, Q70, Q92 и Q9 One. То есть помимо флагманов обновления получат и модели среднего уровня.

На программную платформу Android 12 будут переведены смартфоны Wing, Velvet, Velvet LTE, V50S, V50, G8, Q31, Q52 и Q92. Наконец, Android 13 получат флагманские смартфоны Wing, Velvet и Velvet LTE.

В настоящее время компания LG продолжает производить смартфоны по условиям контрактов с партнёрами и операторами связи. К концу июля, впрочем, данный бизнес будет упразднён.