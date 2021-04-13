В МТС действует cкидка на смартфоны и планшеты Apple

МТС сделал более доступными еще больше мобильных устройств от компании Apple. К акции «Вам бонус!» присоединились новые смартфоны и планшет iPad Air (2020). Теперь при их покупке можно будет сэкономить до 500 рублей.

Новыми участниками акции стали смартфоны из серии iPhone SE, iPhone 11 и iPhone 12, а также Wi-Fi-версия планшета iPad Air из модельного ряда 2020 года. Так, планшет iPad Air (2020) Wi-Fi 64 ГБ получил скидку в размере 400 рублей, и по акции его можно приобрести за 1899 рублей.

Стоимость смартфона iPhone 12 Pro Max с 128 ГБ памяти снизилась до 3899 рублей, а со 256 ГБ памяти – до 4299 рублей. Выгода при их покупке в обоих случаях составит 300 рублей.

Акция «Вам бонус!» дает возможность приобретать по сниженным ценам смартфоны, планшеты и ноутбуки Apple. Скидка предоставляется при подключении или переходе на тарифный план «Супер max 50», «Абсолют» или «Ultra».

Подробнее о мобильных устройствах Apple, которые присоединились к акции «Вам бонус!», смотрите здесь.