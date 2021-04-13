Картографический сервис «2ГИС» купил долю в белорусской компании RocketData

Картографический сервис «2ГИС» (входит в экосистему «Сбера») подписал обязывающие документы об инвестициях и приобретении 47% RocketData.

В третьем-четвёртом квартале после получения одобрений регуляторов «2ГИС» планирует увеличить долю до 88%, остальное сохранят за собой основатели. Компания выкупит в том числе доли инвесторов, включая 8,62% у Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций (RBF Ventures) на первом этапе сделки и оставшиеся 8,97% на втором.

Сумму сделки стороны не раскрывают. Операционное управление RocketData останется за текущей командой проекта. RocketData позволяет бизнесу взаимодействовать с пользователями различных платформ: сервисов с отзывами, карт, справочников, соцсетей. В личном кабинете компании могут указывать и обновлять свои контакты, режим работы, прикладывать фотографии, цены на товары, работать с отзывами.

Сделка поможет RocketData привлечь больше клиентов, выйти на новые рынки и запустить продукты, говорят партнёры. В частности, компания собирается потратить деньги на создание единого личного кабинета для запуска рекламных кампаний в геосервисах и соцсетях с геотаргетингом, а также анализа локального поиска.

Офисы RocketData расположены в Минске и Москве, в штате более 100 человек.