Весенняя презентация Apple пройдет 20 апреля

Презентация Apple в 2021 году пройдет 20 апреля в 20:00. Мероприятие пройдет онлайн.

Судя по приглашению, покажут новые iPad — рисунок будет сделан от руки с помощью карандаша Apple Pencil. Еще у Apple есть большой набор новинок в запасе: компьютеры Mac с новыми процессорами Apple, наушники AirPods и «умная» метка AirTag.

А вот новые смартфоны точно ждать не стоит — компания только прошлой осенью выпустила линейку iPhone 12.

 

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Источник: 

mail.ru

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Опубликовал: KVbot,

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