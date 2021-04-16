Mercedes-Benz представила новый флагманский электрический седан EQS. Автомобиль станет частью большого семейства машин класса S, когда осенью поступит в продажу. Интерьер автомобиля больше похож на кабину футуристического космического корабля. Он имеет три крупных экрана почти на всю ширину приборной панели, защищённых общей 56-дюймовой изогнутой стеклянной поверхностью.

Автопроизводитель не обнародовал цены на EQS, однако отраслевые эксперты ожидают, что они легко превзойдут планку в $100 000. Стартовая цена на Mercedes-Benz S-Class 2021 года колеблется от $94 000 до $160 000. А модели Mercedes-Maybach S могут превышать планку в $200 000. Диапазон цен на седан Tesla Model S колеблется от $79 990 до $149 990, включая новую высокопроизводительную модель Model S Plaid.

Салон EQS, по сути, противоположен моделям Tesla, которые отличаются современным упрощённым интерьером. Некоторые модели Tesla имеют только один большой экран в центре приборной панели, который контролирует почти все аспекты автомобиля.

Внешний вид EQS в целом соответствует его традиционным собратьям класса S, но немного более агрессивный в передней части автомобиля. Специальная версия Edition One, представленная компанией, использует двухцветную чёрную и серебристую схему по всему автомобилю.

EQS является первым электромобилем на новой платформе Mercedes-Benz. Он также оснащён новым поколением батарей со значительно более высокой энергоёмкостью, что призвано увеличить дальность хода на одном заряде. Первые модели будут предлагать до 516 лошадиных сил, 828 Н·м крутящего момента и дальность хода около 770 километров.

Автомобиль оснащён набором функций безопасности и удобства, включая новую систему помощи водителю, которая может контролировать скорость и торможение, а также автоматически переходить между полосами движения или удерживать автомобиль на выбранной полосе. Впрочем, эта система сильнее зависит от водителя, чем «автопилоты» Tesla и General Motors. EQS также будет включать в себя систему дополненной реальности, которая проецирует на экран перед водителем трёхмерную графику вроде стрелок навигации.

EQS — часть инициативы Mercedes-Benz Ambition 2039, которая предполагает, что к 2039 году более половины продаваемых компанией автомобилей будут наделены электроприводом — речь идёт как о гибридах, так и об электромобилях.