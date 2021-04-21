Apple представила беспроводные метки AirTag

Маячок Apple построен на чипе U1, поддерживает связь NFC и Bluetooth LE, полностью защищен от пыли и воды (в соответствии со степенью IP67), и оснащен встроенным громкоговорителям – при поиске предметов легко ориентироваться на звук, а не только на подсказки на экране смартфона через приложение Find My App. Питание устройства осуществляется от одной батарейки CR2032, которую пользователь может заменить самостоятельно. Время работы AirTag на одном элементе питания – более года.

Если предмет с закрепленной меткой находится вдалеке от владельца, то в дело включается технология UWB и функция Precision Finding, доступная на iPhone 11 и 12. Она использует камеру смартфона, акселерометр и гироскоп для указания местоположения потерянного предмета или объекта – при этом на дисплее отображается стрелка (как в компьютерной игре) и указание расстояние до AirTag.

Внешний вид AirTag можно разнообразить различными символами и эмодзи. Также Apple предусмотрела несколько видов брелоков, куда можно интегрировать маячок. Впрочем, есть не только брелоки, но также подвеска на сумку, дорожная и багажная бирки.

Заказать AirTag в США можно будет уже в пятницу, продажи стартуют 30 апреля. Помимо одиночного экземпляра можно купить набор из четырех маячков, его стоимость составит 100 долларов.