Приложение iScanner объявляет о старте флешмоба по организации работы без использования бумаги

Команда приложения iScanner, разработанного минским офисом BP Mobile, для сканирования, хранения и обмена документами запустила специальный флешмоб, призванный обратить внимание общественности на проблему избыточного использования бумаги во время работы. Активность приурочена ко Дню Земли, который ежегодно отмечается во всем мире 22 апреля.

Избыточное использование бумаги является серьезной, но в то же время достаточно легко решаемой проблемой, которая позволяет каждому жителю планеты внести свой вклад в защиту экологии и сократить избыточную вырубку леса. Согласно данным ООН, мировой лесной покров составляют 4.06 млрд гектаров земли, однако за последние 20 лет эта цифра уменьшилась на 420 млн га.

Приложение iScanner скачали более 60 млн пользователей и, основываясь на активности использования приложения, можно сделать вывод о том, что перевод документов в цифровой формат, без последующей распечатки позволил сохранить более 1,2 млрд листов бумаги. Помимо этого, пользователи iScanner сохраняют минимум 1 млн конвертов, экспортируя цифровые документы, а не пересылая их физические копии.

“Слоган нашего приложения звучит как Go Paper-Free with iScanner. Приложение позволяет не просто сканировать документы и улучшать качество скана, но так же ставить подписи, электронные штампы, редактировать текст, и пересылать подготовленные документы другим пользователям. Таким образом, люди не только делают свою работу более простой с точки зрения коммуникации, но так же и избавляются от необходимости использовать большое количество бумаги в своей работе и учебе. Своей акцией мы хотим показать миру, что уже давно пришло то время, когда свои рабочие процессы можно сделать эффективными и без десятков ежедневников, бумаг и стикеров на столе” - рассказал product owner iScanner Матвей Светлак.

Чтобы поддержать и распространить идею защиты природы без излишнего использования бумаги, разместите в социальных сетях Instagram и Facebook фотографию своего рабочего места с минимальным количеством бумаги, используемой в работе и подпишите ее хештегами #gopaperfree и #iScanner. Самым активным участникам флешмоба будет подарена бессрочная бесплатная подписка на приложение iScanner.