Компания Apple выпустила обновление iOS 14.5. Изменения, в частности, затронули разблокировку гаджетов, настройки конфиденциальности, появилась метка для поиска предметов AirTag.

Телефоны iPhone серии X и новее теперь можно разблокировать через Apple Watch, даже будучи в защитной медицинской маске. Функцию поддерживают модели часов начиная с Apple Watch Series 3.

Улучшенные настройки конфиденциальности позволят пользователям iOS выбирать, какие программы могут отслеживать их действия в приложениях и на веб-сайтах других компаний, если полученные сведения будут использованы для показа рекламы или передачи брокерам данных.

Расширены возможности мобильной связи 5G. Международный 5G‑роуминг теперь поддерживается некоторыми операторами на моделях iPhone 12.

Обновление дополняет уже существующие приложения «Локатор» или Apple Find My iPhone меткой-трекером для поиска предметов AirTag. Метка прикрепляется к любому предмету (сумке, ключам, бумажнику), после чего можно отслеживать его местоположение, синхронизировав метку со смартфоном. Предмет можно будет найти, воспроизведя на нем звук через встроенный в метку динамик.