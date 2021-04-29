Представлены ноутбуки Samsung Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360

Компания Samsung официально представила Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360, два ноутбука премиум-класса, оснащенные процессором Intel Core i7 11-го поколения с большей энергоэффективностью и скоростью обработки, чем предшественники.

Оба ноутбука доступны с дисплеями AMOLED с диагональю 13,3 или 15,6 дюйма. Они также имеют возможность подключения Thunderbolt 4. AMOLED-дисплей тут такой же, как и в смартфонах серии Galaxy, с интеллектуальной технологией, которая помогает всегда обеспечивать высокое качество изображения. Экран AMOLED на Galaxy Book Pro 360 поддерживает сенсорный ввод.

Ноутбуки были протестированы на платформе Intel Evo, они имеют ультратонкий дизайн и алюминиевое покрытие. Вы также получаете до 8 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти, что делает оба устройства хорошо подходящими для выполнения нескольких задач. Встроенная микрофонная система в ноутбуках оснащена интеллектуальной технологией шумоподавления.

Что касается программного обеспечения, Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360 поставляются с несколькими интеллектуальными функциями, такими как приложение SmartThings, для взаимодействия с другими интеллектуальными устройствами в доме или другой среде. Также имеется простое соединение Bluetooth для подключения, например, наушников Galaxy Buds и других устройств. Galaxy Book Pro поставляется с модернизированным пером S Pen и предварительно загруженным в ноутбук программой Clip Studio Paint.

Galaxy Book Pro стартует с отметки 999 долларов за базовую модель, а 15-дюймовая модель будет продаваться по цене 1099 долларов. С другой стороны, Samsung Galaxy Book Pro 360 стоит от 1199 долларов за 13-дюймовую модель и 1299 долларов за 15-дюймовую версию.