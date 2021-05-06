Xiaomi представила телевизоры Mi TV P1

Компания Xiaomi провела в Италии мероприятие, на котором представила новую серию недорогих телевизоров Mi TV P1. Серия состоит из 32-, 43-, 50- и 55-дюймовой моделей. В этих телевизорах используется ЖК-панель со светодиодной подсветкой.

Младшая 32-дюймовая модель Xiaomi Mi TV P1 обладает HD-разрешением (1366 × 768 пикселей). Остальные представители серии поддерживают разрешение 3840 x 2160 пикселей (4K).

Все четыре модели имеют частоту обновления изображения 60 Гц и углы обзора 178 градусов. Они работают под управлением операционной системы Android TV 10, имеют поддержку Chromecast и Google Assistant, а также предлагают возможность установки приложений из Play Маркет.

Модели с разрешением 4K построены на базе процессоров MediaTek MT9611, в основе которых используются четыре ядра ARM Cortex-A55 с частотой 1,5 ГГц и графическое ядро ARM Mali G52 MP2. Кроме того, данные телевизоры получили по 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт постоянной памяти.

Новинки поддерживают 1,07 млрд. цветов (8-бит + FRC), Dolby Vision, HDR10+, HLG и технологию MEMC. Для экранов заявлен 88-процентный охват цветового пространства NTSC и 94-процентных охват цветовой гаммы DCI-P3. Модели с разрешением 4K оснащены двумя динамиками мощностью по 10 Вт, поддержкой Dolby Audio и DTS-HD. Они имеют двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, по одному разъёму HDMI 2.0 и HDMI 2.1 (eARC, VRR), один HDMI (CEC), два USB 2.0, композитный AV, Ethernet, оптический порт, а также 3,5-мм выход для наушников и PCMCIA-разъём.

В комплекте с телевизорами идёт новый пульт дистанционного управления Mi TV Remote с цифровой клавиатурой, а также другими функциональными клавишами.

Заявленная стоимость телевизоров составляет:

Mi TV P1 32 – €280;

Mi TV P1 43 – €450;

Mi TV P1 50 – €600;

Mi TV P1 55 – €650.

Сначала телевизоры серии Xiaomi Mi TV P1 появятся в Италии. Для других стран новинки будут представлены в ближайшее время.