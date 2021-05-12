Новая версия iOS замедлила iPhone 11 и 12

После выхода iOS 14.5.1 многие пользователи iPhone стали жаловаться на заметное снижение производительности смартфонов. Судя по отзывам, сильнее всего пострадали владельцы iPhone 11 и iPhone 12. Пользователи подтвердили, что телефоны стали зависать и подтормаживать, а в различных мобильных играх наблюдаются заметные просадки производительности. В некоторых случаях производительность iPhone 11 и iPhone 12 после установки iOS 14.5.1 оказалась даже хуже, чем у iPhone XR, выпущенного в 2018 году.

Представители Apple заявили, что компания в курсе ситуации и уже готовит обновление iOS 14.6, в котором проблема будет решена. Пока что обновление проходит стадию тестирования и станет доступно для пользователей через пару недель.