Власти России собираются усложнить жизнь зарубежным сайтам

В Госдуме России завершается разработка законопроекта, который обяжет владельцев крупных иностранных информационных ресурсов открывать в стране официальные представительства.

Критериями для определения таких компаний будут являться наличие ежедневной аудитории более 500 тыс. посетителей, распространение информации на русском языке, таргетирование рекламы на жителей России, получение прибыли от деятельности в РФ, обработка персональных данных россиян. За отказ от соблюдения требований будущего закона владельцам иностранных интернет-ресурсов грозят запреты на рекламу и на денежные переводы от россиян.

Ожидается, что под требования попадут, как минимум, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google AdWords, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, Steam, WorldOfTanks.

Как и следовало ожидать, разработчики законопроекта объясняют его появление злоупотреблением иностранными ИТ-гигантами своим монопольным положением, которое ведет к нарушениям требований законодательства РФ. В первую очередь речь идет о распространении общественно-опасной информации, такой как детская порнография, пропаганда суицида, наркотиков, терроризма и экстремизма.