А1 и beCloud увеличили 4G-покрытие для Минской области в 5 раз

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 и инфраструктурный оператор beCloud завершили работы по расширению 4G-сети в Минской области. Теперь пользоваться высокоскоростным интернетом по технологии LTE смогут более 98% населения региона, а площадь 4G-покрытия в области увеличена более чем в пять раз: с 17,7 до 89%.

В ходе реализации проекта в Минской области было установлено более 240 базовых станций, работающих в частотном диапазоне 800 МГц. Он обеспечивает широкое географическое покрытие сети и уверенный прием сигнала в сельской местности, в том числе за пределами населенных пунктов. Кроме того, в течение месяца для улучшения покрытия территории планируется включить еще более 60 базовых станций.

Лидерами по покрытию территории сетью 4G в Минской области стали Несвижский (95,6%), Дзержинский (93,4%), Копыльский (88,7%), Червенский (84,3%) и Солигорский (81,6%) районы.

По количеству проживающего в зоне действия новой сети населения первое место принадлежит Дзержинскому району: здесь возможность пользоваться связью стандарта 4G имеют 99,9% жителей. За ним следуют Минский (99,8%), Солигорский (99,1%), Борисовский (99%) и Несвижский (98,3%) районы.

При этом в Мядельском районе количество жителей, получивших доступ к связи четвертого поколения, увеличилось в 3 раза, в Воложинском – в 2,7 раза, в Копыльском – в 2,6 раза, в Логойском – в 2,4 раза и в Клецком – в 2,3 раза.

Минская область стала уже третьим регионом Беларуси, где в рамках сотрудничества А1 и beCloud реализован проект по расширению зоны покрытия связи четвертого поколения. До этого начиная с июля 2020 года аналогичные работы были осуществлены в Гомельской и Могилевской областях. beCloud как инфраструктурный оператор занимается строительством, эксплуатацией и развитием единой сети LTE Advanced в Беларуси. Со стороны А1 партнерство заключается в предоставлении компании beCloud своей технической инфраструктуры, а также транспортной сети на основе гибридных, радиорелейных и оптоволоконных линий связи для установки оборудования инфраструктурного оператора, обеспечивающего работу стандарта 4G.

В дальнейших планах А1 и beCloud – запустить сеть LTE в Витебской области. К 2023 году зона покрытия 4G для абонентов А1 практически сравняется с существующей на данный момент зоной покрытия 3G-сети А1 и достигнет 97% территории Беларуси.