USB Type-C 2.1 обеспечит увеличенную мощность зарядки

Организация USB-IF, включающая ведущих представителей ИТ-индустрии и специализирующаяся на разработке стандартов для портов и кабелей USB, представила новую версию стандарта USB Type-C 2.1.

Она предусматривает электропитание через порт мощностью до 240 Вт. Это позволит использовать его для питания мониторов с разрешением 4К, принтеров и даже мощных игровых ноутбуков. Обновленные кабели получат специальную маркировку.

На данный момент технология USB поддерживает мощность до 100 Вт.