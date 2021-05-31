Google незаконно собирает данные о геолокации

Компания Google призналась, что продолжает собирать данные о местоположении пользователей, даже когда владельцы смартфонов отключают передачу данных о геолокации. Об этом говорится в документах судебного процесса против компании.

Генпрокурор Аризоны подал иск против Google в прошлом году, утверждая, что компания отслеживала местоположение пользователей Android без их согласия. В иске отмечается, что Google сохранила отслеживание местоположения в фоновом режиме для некоторых функций и прекращала это делать, только когда пользователи отключали отслеживание на уровне системы.

Кроме того, Google оказывала давление на производителей смартфонов, чтобы те делали труднодоступными настройки отображения местоположения. Руководители и инженеры Google подтвердили, что были в курсе слежки.

 

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Опубликовал: KVbot,

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