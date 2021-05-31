Что читают белорусы этой весной в сервисе МТС Книги

МТС проанализировал весенние книжные предпочтения пользователей сервиса МТС Книги. Чаще всего белорусы читают на мобильных устройствах антиутопии, сказки, детективы и жизнеутверждающие истории.
В целом ТОП-10 самых популярных книжных предпочтений белорусов выглядит так:
- «В конце они оба умрут», Адам Сильвера
- «Дурная кровь», Роберт Гэлбрейт
- «Вторая жизнь Уве», Фредрик Бакман
- «Маленькая книга историй о женской сексуальности», антология рассказов
- «Сказки народов мира», Борис Акунин
- «Атлант расправил плечи», Айн Рэнд
- «Шантарам», Грегори Дэвид Робертс
- «Пока не остыл кофе», Тосикадзу Кавагути
- «1984», Джордж Оруэлл
- «Девушка в лабиринте», Донато Карризи
Всего электронная библиотека МТС Книги насчитывает более 1 миллиона книг и аудиокниг на 16 языках. Мобильный трафик в сети МТС не тарифицируется. Читать и слушать книги можно онлайн и офлайн.
Получить доступ к библиотеке можно на сайте book.mts.by или через приложение Bookmate. Стоимость подписки составляет 0,31 рубля в сутки. При первом подключении в течение 3 дней доступ к приложению предоставляется бесплатно.
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