Установлены формы бланков ID-карт и других биометрических документов

31 мая 2021 г. правительством принято постановление № 297 "О формах бланков биометрических документов и их описании".

Правовым актом установлены формы бланков биометрических документов:

удостоверяющих личность, в виде пластиковой смарт-карты с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации и криптографический токен аутентификации; для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь в виде паспортной книжки с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации.

К первому виду документов относятся:

идентификационная карта гражданина Республики Беларусь;

биометрический вид на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина;

биометрический вид на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства.

Ко второму:

биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь;

биометрический дипломатический паспорт гражданина Республики Беларусь;

биометрический служебный паспорт гражданина Республики Беларусь;

биометрический проездной документ Республики Беларусь;

проездной документ (Конвенция от 28 июля 1951 года).

Постановление вступает в силу после официального опубликования.