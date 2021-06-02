Установлены формы бланков ID-карт и других биометрических документов

31 мая 2021 г. правительством принято постановление № 297 "О формах бланков биометрических документов и их описании".

Правовым актом установлены формы бланков биометрических документов:

  1. удостоверяющих личность, в виде пластиковой смарт-карты с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации и криптографический токен аутентификации;
  2. для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь в виде паспортной книжки с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации.

К первому виду документов относятся:

  • идентификационная карта гражданина Республики Беларусь;
  • биометрический вид на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина;
  • биометрический вид на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства.

Ко второму:

  • биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь;
  • биометрический дипломатический паспорт гражданина Республики Беларусь;
  • биометрический служебный паспорт гражданина Республики Беларусь;
  • биометрический проездной документ Республики Беларусь;
  • проездной документ (Конвенция от 28 июля 1951 года).

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

 

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Опубликовал: KVbot,

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