Установлены формы бланков ID-карт и других биометрических документов

31 мая 2021 г. правительством принято постановление № 297 "О формах бланков биометрических документов и их описании".
Правовым актом установлены формы бланков биометрических документов:
- удостоверяющих личность, в виде пластиковой смарт-карты с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации и криптографический токен аутентификации;
- для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь в виде паспортной книжки с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации.
К первому виду документов относятся:
- идентификационная карта гражданина Республики Беларусь;
- биометрический вид на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина;
- биометрический вид на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства.
Ко второму:
- биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь;
- биометрический дипломатический паспорт гражданина Республики Беларусь;
- биометрический служебный паспорт гражданина Республики Беларусь;
- биометрический проездной документ Республики Беларусь;
- проездной документ (Конвенция от 28 июля 1951 года).
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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