Пользователи "Яндекса" смогут удалять свои данные

В личном кабинете "Яндекс" ID появился инструмент для управления данными. С его помощью пользователи могут запросить архив с информацией, которую накопили о них разные сервисы "Яндекса", а также удалить свои данные из отдельных сервисов. Например, можно стереть историю запросов к "Алисе" или сведения о посещённых местах.

Архив включает информацию из более чем 50 сервисов "Яндекса". На его подготовку нужно несколько дней. Когда всё готово, на почту приходит письмо, а файл с архивом появляется в "Яндекс" ID. Удалить данные сейчас можно из "Алисы", "Музыки"," Карт", "Почты", "Диска", "Дзена", "Переводчика", "Погоды", "Мессенджера", "Бизнеса" и "Станции". До конца года в список войдут все основные сервисы "Яндекса".

Бóльшая часть данных стирается с серверов в течение суток. Некоторые данные по закону нужно хранить определённое время — их "Яндекс" перестаёт обрабатывать сразу после поступления запроса и удаляет, как только истечёт установленный срок. Данные, которые являются частью сервиса, например правки и панорамы в "Картах", нельзя удалить полностью. Они обезличиваются — "Яндекс" стирает информацию о том, кто их добавил.

Удаление данных — необратимый процесс, его нельзя отменить. Если стереть данные, некоторые возможности сервисов Яндекса станут недоступны. К примеру, "Яндекс.Музыка" советует новые треки, опираясь на историю прослушиваний, лайки и дизлайки. Без этой информации рекомендации будут неточными.

Инструмент для управления данными — часть "Яндекс" ID, он находится в разделе "Управление аккаунтом". Чтобы получить доступ к инструменту, нужно ввести код подтверждения — это дополнительная мера безопасности. Код высылается на номер, привязанный к аккаунту.