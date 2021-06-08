Новая серия телевизоров LG OLED С1: широкий выбор диагоналей премиального изображения

LG Electronics представляет серию OLED телевизоров C1 в пяти диагоналях – от 48 до 83 дюймов. Модели представлены в оттенке ванильный белый.

Телевизоры LG OLED 2021 года серии C1 оснащены самоподсвечивающимися панелями, которые обеспечивают сверхчеткое, ультрареалистичное качество изображения, а утонченный дизайн дополнит любой интерьер.

OLED технология дисплея имеет огромное значение для качества изображения. LG OLED обладают исключительным реализмом и уникальным дизайном. Все это благодаря тому, что в OLED используются миллионы самоподсвечивающихся пикселей, способных воспроизводить глубокий черный цвет и обеспечивать точную цветопередачу.

Поскольку в LG OLED используется технология самоподсвечивающихся пикселей, они более комфортны для ваших глаз при длительном просмотре.

Кроме того, Dolby Vision IQ интеллектуально регулирует настройки изображения в зависимости от жанра контента и окружающей обстановки, а Dolby Atmos обеспечивает многомерный объемный звук — это потрясающая комбинация, обеспечивающая впечатляющий кинематографический опыт.

В основе каждого телевизора LG OLED лежит процессор α9 IV поколения 4K на основе искусственного интеллекта — революционный чип, использующий алгоритмы глубокого обучения для анализа и оптимизации контента. Настройка изображения и звука выполняется автоматически, поэтому вы всегда получаете лучшие впечатления от просмотра. Алгоритм глубокого обучения использует огромную базу данных, включающую более миллиона визуальных данных, распознавая контент, устраняя шум и оптимизируя качество изображения. А новая функция определения типа сцены позволяет проанализировать тип сцены и соответствующим образом улучшить качество изображения. Благодаря обучению на базе свыше 17 миллионов элементов аудиоданных, процессор определяет голоса, эффекты и частоты, оптимизируя звучание в зависимости от жанра аудио и способствуя созданию эффекта полного погружения. Новая функция автоматической регулировки уровня громкости поддерживает громкость голоса в разных типах контента.

Режим FILMMAKER MODE отключает сглаживание движения, сохраняя при этом исходное соотношение сторон, цветопередачу и частоту кадров. Этот режим позволяет точно передать оригинальное видение режиссера, поэтому вы видите фильм именно таким, каким он был задуман.

Телевизоры LG OLED отлично подходят для видеоигр благодаря новейшим игровым функциям и дисплею с частотой 120 Гц, обеспечивающему плавность движения во время игры. LG сотрудничает с ведущими компаниями игровой индустрии, чтобы пользователи получали отличный игровой опыт. Благодаря партнерству с NVIDIA и AMD в LG OLED телевизорах поддерживаются технологии G-SYNC и AMD FreeSync Premium. LG также объединили свои усилия с Microsoft, чтобы раскрыть потенциал игр нового поколения и стать официальным партнером мощной консоли Xbox Series X | S. Вместе с потрясающим качеством изображения и сверхбыстрым временем отклика OLED вы гарантированно получите максимум удовольствия от видеоигр. Вы также можете переключаться между технологиями NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync, которые сделают все ваши игры более четкими и плавными, снизят задержки и разрывы.

Кроме того, OLED телевизор LG может объединяться в экосистему умного дома LG ThinQ, чтобы вы получали от использования максимум удовольствия. Вы можете выбрать любимую технологию голосового помощника и управлять телевизором голосом с помощью нового главного экрана, который обеспечивает еще большее удобство и контроль.

Cсылки на скачивания приложений в Google Play и в App Store.

Серия OLED телевизоров C1 доступна в интернет-магазинах Беларуси.