МТС на «ТИБО-2021»

Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС представил на выставке «ТИБО-2021» свою digital-экосистему сервисов для цифровой трансформации бизнеса, учитывая клиентские предпочтения, высокие скорости, рост потребления трафика и больших данных.

МТС Cloud

МТС Cloud предлагает в аренду виртуальные серверы по модели IaaS (инфраструктура как сервис), помогая бизнесу снизить затраты на регулярное обновление «железа» путем переноса IT-инфраструктуры в «облако» МТС. В рамках сервиса доступны услуги резервного копирования Backup as a Service и аварийного восстановления данных Disaster Recovery, которые помогают защитить данные от потерь и обеспечить бесперебойную работу бизнеса.

Также с применением cloud-решений реализована возможность объединения офисов, филиалов и дата-центров в единую сеть по технологии SD-WAN. SD-WAN — альтернатива классическому VPN для бизнеса. Решение позволяет оперативно объединить в единую сеть удаленные филиалы компаний независимо от провайдера и типа доступа в интернет. Кроме того, клиент получает возможность самостоятельно управлять сетью с помощью специального программного обеспечения из единого центра.

NB-IoT

NB-IoT — это стандарт мобильной связи, предназначенный для обмена данными между различными устройствами, например счетчиками учета ресурсов, медицинским оборудованием, мобильными гаджетами, бытовыми приборами. МТС развивает собственную NB-IoT сеть в Беларуси с 2017 году.

На «ТИБО-2021» МТС продемонстрировал комплексные решения интернета вещей в сфере ЖКХ, промышленности, сельского хозяйства и охранных систем. Одно из них — умные счетчики по учету газа, воды и электроэнергии, которые позволяют дистанционно собирать информацию, экономить время, ресурсы и получать точные данные. Пилотные проекты реализованы с «Минскводоканалом», «Минскоблгазом», «Могилевоблгазом», «Витебскоблгазом», «Гомельэнерго» и другими партнерами. Для сбора показаний счетчиков запущены тариф «Интернет вещей» и линейка услуг «Умный учет». Еще одно из «умных» решений — умный ошейник для коров, измеряющий основные показатели здоровья животных. Среди других кейсов — подключение к интернету вещей сервиса шеринга электросамокатов, умные контейнеры для сбора мусора.

Big Data

МТС разработал продукт на основе Big Data. Данные обрабатывают с помощью специальных инструментов для получения объемной статистики, составления прогнозов и принятия решений. Анализ данных на основе Big Data можно использовать в различных отраслях, например промышленности, сельском хозяйстве, торговле, банковской сфере, медицине и многих других.

На выставке МТС представил тариф BIG DATA для банков, финансовых и страховых организаций, компаний в сфере ретейла. Сервис позволяет анализировать большие данные, выявляя потенциальных фродеров, фейковые номера, корректность контактной информации. Таким образом сервис позволяет предотвращать потенциальные мошеннические действия и снизить риски для бизнеса.

Демонстрационная площадка сети 5G SA

МТС развернул на ТИБО демонстрационную площадку 5G SA. Следуя мировому тренду глобальной цифровизации, МТС продолжает тестировать сеть пятого поколения и видит преимущества внедрения 5G в Беларуси на конкурентной основе как стимул развития технологии. Тестируя 5G-сеть белорусский МТС активно использует опыт смежных рынков, в частности российских коллег.

Так, на ТИБО представлен опыт использования технологии в России на основе реальных кейсов: промышленные роботы для сортировки продуктов, которые распознают дефекты с помощью машинного зрения, передавая на сервер Full HD-видео в режиме реального времени через сеть 5G; приложение дополненной реальности для торговых центров Ariellium, позволяющее просматривать виртуальные объекты через камеру смартфона. С помощью Ariellium можно организовать виртуальные витрины в торговом центре с функциями персонализации и таргетинга. Также продемонстрировано решение для домашнего интернета, возможность просмотра видео сверхвысокой четкости в разрешении 4K. Средняя скорость скачивания данных (Speedtest), которую продемонстрировали на стенде МТС, составляет 1,3 Гбит/с, а средняя скорость загрузки данных с устройства в сеть — около 100 Мбит/с.

Телемедицина

МТС представил пилотный проект для онлайн-консультаций с врачами. В технологическом партнерстве с Платформой телемедицинских сервисов 2doc.health разработано и функционирует специальное приложение Telemed. С его помощью с врачом можно общаться по видеосвязи или переписываться. Технология была протестирована с привлечением медперсонала 39-й и 40-й городских поликлиниках Минска при поддержке Министерства здравоохранения и Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси (ОИПИ НАН Беларуси).

FinTech-решения МТС

МТС продолжает развивать решения FinTech на базе платежной карты и сервиса «МТС Деньги». На ТИБО продемонстрирован расширенный функционал карты, теперь ее можно оформить бесплатно по всей стране. Баланс карты совмещен с номером мобильного телефона. С ее помощью можно совершать покупки, снимать наличные, переводить деньги на другие карточки, оплачивать рассрочку и получать кешбэк в размере 2% на услуги связи. Проект реализуется совместно с Банком Дабрабыт. В период ТИБО МТС и Банк Дабрабыт запустили акцию: оформив карту «МТС Деньги» с 1 по 4 июня на стенде оператора, первые 100 абонентов получат 21 рубль на счет.

Еще один FinTech-продукт — приложение МТС Деньги. В МТС Деньги лицевой счет абонента трансформируется в финансовый инструмент и позволяет совершать платежи за товары и услуги, в том числе через ЕРИП за счет средств на балансе смартфона. В сервисе реализована возможность оформления кредитов, страховых полисов, инвестирования: банковская форекс-площадка и криптовалютная биржа.

«Виртуальная АТС»: решение для организации корпоративной телефонии

Еще один новый сервис МТС — «Виртуальная АТС». Это комплексное программное решение для организации телефонной связи в компаниях, включая канал связи. Сервис объединяет офисную и мобильную телефонию, доступ к функционалу которого осуществляется через веб-интерфейс. Виртуальная, или облачная, АТС заменяет физическую офисную мини-АТС и позволяет организовать колл-центр. Все необходимое программное обеспечение находится у оператора в облаке с круглосуточным обслуживанием. Сервис «Виртуальная АТС» позволяет не привязываться к офису, сотрудники смогут работать удаленно, независимо от местоположения. Функционал предоставляет многоуровневое IVR-меню, возможность распределения вызовов, организацию конференций, анализ статистики. «Виртуальная АТС» позволяет подключить неограниченное количество номеров, в том числе и других провайдеров.

Клиенты, у которых уже есть программное обеспечение для организации корпоративной телефонии и необходимо подключить только канал связи могут воспользоваться продуктом МТС «Офисная телефония», который совмещает в себе преимущества обычной голосовой связи по IP-технологии. Компании могут быстро и эффективно телефонизировать офис, организовать корпоративную связь с подключением многоканальных номеров.

«МТС Коммуникатор»: деловые SMS и Viber-рассылки

Мультиканальная платформа «МТС Коммуникатор» позволяет делать целевые и персонализированные бизнес-рассылки клиентам. Отправка осуществляется по двум каналам: SMS и Viber.

МТС SmartDoc

Сервис для электронного документооборота МТС SmartDoc позволяет обмениваться электронными документами и подписывать их с помощью электронной цифровой подписи МТС ID на смартфоне или USB-носителе. Сервис помогает компаниям экономить время, отказавшись от бумажных носителей.

«MTС ID» позволяет подписывать с помощью мобильного телефона официальные электронные документы удаленно — в любом месте, где есть мобильная связь МТС. Сервис не уступает обычной подписи, заверенной печатью, и имеет юридическую силу на территории Беларуси.

Технология eSIM

eSIM — это цифровая SIM-карта, которая заменяет классический пластиковый аналог. Электронный чип eSIM встраивается в смартфон или планшет на этапе производства. eSIM позволяет подключать на одно мобильное устройство несколько номеров с разными тарифами, благодаря этому можно разделить личные и рабочие звонки. Спрос на инновационную услугу растет, и мы расширяем перечень устройств с поддержкой eSIM, предоставляем возможность дистанционной замены стандартной SIM-карты на eSIM. Технология перспективна для применения в девайсах, промышленном оборудовании.

Проект #ИнтернетБезБуллинга

На выставке ТИБО МТС представил совместный с ЮНИСЕФ проект #ИнтернетБезБуллинга. Это серия обучающих видеороликов и тест-тренажер для детей по профилактике кибербуллинга. Контент для видеороликов и тестов разработан на основе реальных историй детей, переживших буллинг в интернете, и проработан с психологами. Видеоролики на youtube-канале МТС уже посмотрели более 65 тысяч раз, тест-тренажер прошли более тысячи раз.