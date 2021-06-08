Apple официально представила iOS 15

Компания Apple представила на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2021 новую мобильную платформу для своих смартфонов iPhone — iOS 15.

Большое внимание Apple уделила рассказу новшеств в сервисе видеозвонков FaceTime. В FaceTime в iOS 15 появится режим просмотра в виде сетки и портретный режим для видео, когда фон размывается, а также поддержка пространственного звука Spatial Audio, выделение звука голоса в зависимости от ситуации.

И главное — теперь можно создавать ссылки на видеозвонок, которыми можно поделиться с другими для лёгкого присоединения. Новая функция SharePlay позволяет «поделиться» музыкой, видео и даже фильмами во время видеозвонка FaceTime, а также показать экран.

В приложении Messages (Сообщения) стали доступны новые способы поделиться контентом, таким как изображения, музыка, подкасты, статьи Apple News и многое другое. Можно создать что-то вроде коллажа, стопку, а также закрепить переданный контент.

Весь присланный в Messages контент сохраняется в соответствующие приложения — музыка в Apple Music, фото в Photos, и так далее.

Также в системе были переработаны оповещения. Появились «сводки» уведомлений, которые основаны на привычках пользователя по взаимодействию с приложениями. Сводки появляются в определённое время, назначенное пользователем или вычисленное с помощью системы искусственного интеллекта.

Статус Do Not Disturb (Не беспокоить) теперь отображается контактам в Messages, также есть альтернативные статусы. Статусы синхронизируются между устройствами. Функция Focus позволяет организовать уведомления в зависимости от ситуации. Например, в режиме «Работа» будут выводиться только «рабочие» оповещения.

Появилась функция Live Text, позволяющая пользователям выделять и выбирать текст на изображениях, а также переводить его, копировать в документы, и многое другое. Live Text работает в Photos и другими приложениями, вроде Apple News‌.

Также были обновлены «Карты», «Погода», в Wallet можно хранить документы, поиск Spotlight научился находить текст на фото, в «Воспоминаниях» в Photos появилась поддержка Apple Music, а также многое другое.

Бета-версия для разработчиков уже доступна.