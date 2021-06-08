На всемирной конференции для разработчиков WWDC 2021 компания Apple представила iCloud+ — новую версию облачного сервиса iCloud с «премиальными функциями».

Среди возможностей iCloud+, которые станут доступны пользователям — функция «Скрыть e-mail», расширенная поддержка защищённого видео с камер видеонаблюдения HomeKit и новый сервис iCloud Private Relay для обеспечения конфиденциальности в интернете.

iCloud Private Relay позволит скрыть действия пользователя в Safari и шифровать весь трафик с устройства, по действию функция похожа на VPN. Функция «Скрыть e-mail» позволяет создать уникальный адрес электронный почты случайным образом, например, при регистрации на сайте или подписке на рассылку.

Как обещает Apple, всё это станет доступно без дополнительной оплаты. Обладателей подписки iCloud автоматически переведут на iCloud+ этой осенью.