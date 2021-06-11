МТС представил новый тарифный план «Супер Голос»

МТС предлагает подключиться на новый тарифный план линейки «Супер» — «Супер Голос». В предложение включено неограниченное количество минут во все сети страны, безлимит мобильного интернета на мессенджеры и соцсети и 5 ГБ интернет-трафика на остальной интернет.

Абонентская плата нового тарифа «Супер Голос» составит 24,90 рубля в месяц. Кроме безлимита на звонки, соцсети и мессенджеры, в пакет тарифа входит 5 ГБ интернет-трафика на неограниченной скорости. После его израсходования — потребление интернета тарифицируется согласно условиям услуги «Открытый интернет».

Подробнее о тарифе «Супер Голос» — здесь.