МТС представил новый тарифный план «Супер Голос»

МТС предлагает подключиться на новый тарифный план линейки «Супер» — «Супер Голос». В предложение включено неограниченное количество минут во все сети страны, безлимит мобильного интернета на мессенджеры и соцсети и 5 ГБ интернет-трафика на остальной интернет.
Абонентская плата нового тарифа «Супер Голос» составит 24,90 рубля в месяц. Кроме безлимита на звонки, соцсети и мессенджеры, в пакет тарифа входит 5 ГБ интернет-трафика на неограниченной скорости. После его израсходования — потребление интернета тарифицируется согласно условиям услуги «Открытый интернет».
Подробнее о тарифе «Супер Голос» — здесь.
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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732
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