Названа дата выпуска игры S.T.A.L.K.E.R. 2

На презентации Xbox & Bethesda Games Showcase студия GSC Game World представила свежий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Благодаря ролику стало известно, что шутер получил подзаголовок Heart of Chernobyl и выйдет 28 апреля 2022 года на ПК, Xbox Series X и S. Затем разработчики раскрыли системные требования игры, но на этом подробности не заканчиваются — в интернете появилось ещё немало важных сведений об ожидаемом многими сиквеле.

На официальный сайт добавили описание разных аспектов S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl: о нелинейном сюжете, видах оружия, аномалиях и так далее. Существенная часть этой информации ранее уже была известна, но в тексте есть и новые детали. К таковым относится разделение мутантов на подвиды и наличие в мире особо опасных регионов, где они охотятся группами.

Не менее важно упомянуть, что в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl появится мультиплеер. По словам PR-менеджера GSC Game World Захара Бочарова, многопользовательский режим добавят после релиза в формате бесплатного обновления.

А еще разработчики открыли предварительные заказы шутера и огласили составы трёх изданий — стандартного, Deluxe и Ultimate. Второй вариант, помимо базовой игры, включает эксклюзивную дополнительную миссию, цифровой артбук, саундтрек, костюмы и облики для оружия — 1 и 3 для одиночного режима и 2 и 3 для мультиплеера соответственно. Ultimate-издание S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl содержит все вышеперечисленные бонусы, а также сезонный пропуск и два сюжетных дополнения. То есть проект планируют серьёзно поддерживать после релиза. Кроме того, за покупку игры в Steam предусмотрены отдельные подарки: динамическая тема, аватар и рамка.