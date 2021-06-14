Microsoft анонсировала продажи мини-холодильника Xbox

Xbox Mini Fridge выполнен в виде фирменной приставки, имеет соответствующий логотип, чёрно-зелёную расцветку корпуса и три отсека. В каждом из двух нижних можно разместить несколько банок по 0,3 л вертикально, а на верхней полке — ещё пару-тройку горизонтально. Цена устройства пока не раскрывается, но продажи начнутся в конце 2021 года.

Само появление такого устройства в продаже, это реальное воплощение мема — с момента анонса дизайн нового Xbox высмеивали за схожесть с холодильником.

Microsoft презентовала мини-холодильник во время большой конференции на E3. Там компания показала трейлеры новых проектов, включая Battlefield 2042, Starfield и S.T.A.L.K.E.R. 2