Microsoft представила 30 новых игр

Microsoft заявила, что будет запускать новые игры для Xbox Game Pass каждый месяц до конца года, включая такие игры, как Age of Empires IV и Forza Horizon 5.

Одна из самых дорогостоящих игр Microsoft, Halo Infinite, должна также выйти в этом году. Ранее выход отложили из-за пандемии: разработчики оказались изолированы дома и не могли доделать проект.

Microsoft также объявила даты запуска двух высокобюджетных игр, которые будут выпущены эксклюзивно для Xbox и ПК — Starfield в ноябре 2022 года и Redfall летом 2022 года, которая будет связана с вампирской тематикой.

Game Pass предлагает сотни игр, в которые можно играть на Xbox, устройствах Android и ПК. Ежемесячная плата за подписку составляет 9,99$. Microsoft и Sony выпустили игровые устройства следующего поколения в ноябре 2021 года и отметили повышенный спрос. Представители компании объяснили интерес изоляцией во время пандемии.

По данным аналитической компании Newzoo, мировой рынок игр в 2021 году вырастет до 175,8 млрд долларов с 2,9 млрд игроков, а в 2023 году превысит 200 млрд долларов.