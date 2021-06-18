В России начали блокировать некоторые VPN

Российский Роскомнадзор сообщил о начале применения ограничительных мер в отношении VPN-сервисов Opera VPN и VyprVPN.

"В соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту с 17 июня 2021 года вводятся ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN", — говорится в сообщении Роскомнадзора, опубликованном на его сайте.

Впрочем, отмечается, что ограничения не затронут работу российских компаний, которые используют эти VPN-сервисы в своих технологических процессах. В соответствующий "белый список" уже включены около 130 компания, а в случае поступления новых запросов он будет оперативно дополняться.