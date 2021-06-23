Анонсирован первый в мире монитор для Xbox — Philips Momentum

MMD, ведущий производитель мониторов и обладатель прав на бренд Philips Monitors, анонсирует выпуск первой в мире серии игровых мониторов, разработанных для консолей Xbox.



Созданный специально для игровых консолей Xbox, монитор Philips Momentum способен удовлетворить запросы большинства поклонников этой консоли. Монитор, разработанный специально для Xbox, задает новые стандарты консольного гейминга. Новая версия интерфейса HDMI 2.1 теперь позволяет играть в консольные игры нового поколения с разрешением 4K и более высокой частотой обновления 120 Гц, добиваясь сверх четкой и сверх плавной игровой производительности.



Выйдя на новый уровень партнерства с Xbox, компании удалось разработать монитор под брендом “Специально для Xbox” (“Designed for Xbox”), чтобы обеспечить оптимальную производительность и совместимость с Xbox Series X с момента его подключения. Разработанный специально для консоли Xbox игровой монитор Philips Momentum оснащен улучшенной функциональностью и будет представлен моделью с диагональю 55 дюймов (139,7 см), обеспечивая беспрецедентное погружение в игровой мир.

Новый уровень консольного гейминга



В отличие от телевизоров, игровые мониторы Philips Momentum обеспечивают более плавный и реалистичный игровой процесс с низкой задержкой. Низкая задержка ввода в этой серии является большим преимуществом в динамичных играх. Она позволяет быстрее обрабатывать команды игрока и отображать их на экране. Флагманский 55-дюймовый Philips Momentum (559M1RYV) будет включать в себя специально разработанный soundbar от инженеров Bowers & Wilkins, британской компании по производству акустического оборудования, всемирно известной своим инновационным дизайном и качеством звука, что, несомненно, дополняет впечатления.

Разработан специально для Xbox



Этот новый монитор Philips Momentum обеспечивает оптимальную производительность и совместимость с Xbox: сверх чёткое разрешение 4K при минимальной частоте обновления 120 Гц, поддержка HDR с DisplayHDR 1000, регулируемая частоту обновления для плавной игры с постоянной низкой задержкой. Команда работала вместе над разработкой Xbox Game Mode, который создает захватывающий режим со специально настроенным качеством изображения для Xbox. Чтобы гарантировать идеальную совместимость и оправдать высокие ожидания преданных поклонников Xbox, монитор был тщательно проработан, протестирован и одобрен инженерами Microsoft и TPV.



«В Xbox мы всегда стремимся предоставить нашим поклонникам выбор в том, как, на чем и где они играют в свои любимые игры. Сегодня мы рады объявить о нашем партнерстве с Philips по выпуску первых мониторов, разработанных для Xbox, которые порадуют фанатов уникальным дисплеем, технологиями и функциями, обеспечивающими максимальное качество консольных игр для Xbox Series X | S», - Мэтт Кессельринг (Matt Kesselring), директор Xbox по производственному партнерству.



«С момента своего появления на рынке серия Philips Momentum является лидером в области мониторов для игровых консолей, и сейчас укрепила свой статус, заключив столь важное партнерское соглашение. Впечатляющие игровые мониторы для Momentum идеально дополнят новый Xbox и его возможности для самых захватывающих и больших игровых сессий», - Штефан Зоммер (Stefan Sommer), директор MMD по маркетингу и управлению бизнесом в Европе.

Philips Momentum 55” специально для игровой консоли Xbox (559M1RYV) появится в продаже в августе 2021 года по рекомендованной цене 1399 евро.



Это только первый шаг в новой игровой линейке Designed for Xbox: другие новые модели будут представлены в ближайшие месяцы.