Microsoft добавила фоторедактор в облачное хранилище OneDrive

Компания Microsoft добавила фоторедактор в обновлении облачного хранилища OneDrive. Пока разработчики интегрировали в сервис только основные функции редактирования изображений, сделав его более похожим на Google Photos.

Пользователи могут обрезать изображения, поворачивать их на 90/180 градусов, а также работать с яркостью и цветом. Стоит отметить, что функции доступны только при загрузке файлов форматов JPEG или PNG. Фоторедактор доступен в веб-версии приложения и на Android. Пользователи iOS получат к нему доступ в конце года.

Microsoft также реализовала улучшенную поддержку устройств на базе Android. Например, пользователи OneDrive на Android могут транслировать свои фотографии на другие устройства через Chromecast.

В будущем разработчики также добавят в сервис новый способ организации фотографий. OneDriveсможет автоматически создавать папки в зависимости от источника загрузки файлов: например, при сохранении файлов из WhatsApp, система создаст папку с соответствующим названием.

В последние несколько месяцев Microsoft начала активно улучшать OneDrive. Одним из крупнейших обновлений стал апрельский релиз 64-разрядной версии клиента сервиса для Windows. Он призван помочь пользователям в работе с крупными файлами.