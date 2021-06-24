В Беларуси испытали российский беспилотный 90-тонный самосвал на базе «БелАЗа»

Российскую беспилотную разработку на базе 90-тонного карьерного самосвала БелАЗ-7558В успешно испытали в Беларуси. Модель Belaz-7558R разработана российской компанией ГК «Цифра» и в перспективе позволит повысить производительность техники, заменив водителей на автономные системы.

Беспилотный автомобиль предназначен для перевозки грузов массой до 90 тонн в глубоких карьерах при температурах от +50 до -50 градусов — там, где нельзя использовать более грузоподъёмные самосвалы. Ранее БелАЗ и ГК «Цифра» уже запустили в серийное производство 130-тонную модель. Судя по результатам последних испытаний, производительность новинки на 21 % выше, чем у машин, управляемых людьми — они не устают и работают непрерывно «на уровне самого первоклассного водителя».

Самосвалы оснащены бортовым компьютером, оборудованием для навигации и локального позиционирования, датчиками внутренних систем, радарами и лидарами ближнего и дальнего действия, а также видеокамерами для дистанционного контроля постороннего присутствия и эффективного управления техникой.

Самосвал использовался в связке с дистанционно управляемым погрузчиком, также разработанным при участии ГК «Цифра». Для управления самосвалом уже использовались технологии мобильной связи пятого поколения, предоставленные компанией beCloud.

По имеющимся данным, всего роботизированные самосвалы компании сделали уже более 10 000 рейсов, проехали более 33 тысяч километров и перевезли миллион тонн породы.