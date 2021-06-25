AOC представляет игровой 4К монитор U28G2XU с частотой 144 Гц и временем отклика 1 мс

Компания AOC, международный бренд игровых мониторов, представляет игровой монитор AOC U28G2XU с диагональю 71 см (28 дюймов) из знаменитой серии G2. Он сочетает в себе разрешение 4K и частоту обновления 144 Гц. Разработанный для геймеров, ищущих лучшие и новейшие технологии, AOC U28G2XU предлагает совместимость с AMD FreeSync Premium, Nvidia G-Sync и VESA DisplayHDR 400.

Теперь, когда на рынке доступна необходимая мощность графического процессора, компьютерные игры с разрешением 4K и с высокой частотой обновления теперь доступны для широких масс. В соревновательных играх частота обновления 144 Гц стала абсолютным минимумом, чтобы игроки могли мгновенно реагировать. При более высоких разрешениях, таких как 4K, геймеры могут оценить, насколько четкость изображения в некоторых играх становится почти неотличимой от реальности.

Для геймеров, которые не ограничиваются конкретными игровыми жанрами, монитор с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц может быть лучшим сочетанием параметров, которые когда-либо видела игровая сцена.

Благодаря разрешению 4K игроки в жанре RTS могут еще более детально ощущать игровую реальность и более точно планировать свои стратегии. В RPG и экшенах изображения и текстуры реалистично демонстрируют освещенные неоновым светом улицы, впечатляющие виды и блестящую металлическую броню. Такой богатый контент может отображаться с плавной частотой обновления 144 Гц и без каких-либо заметных задержек благодаря времени отклика 1 мс. Это выводит ощущение погружения на новый уровень. Сегодня, благодаря передовым технологиям по усовершенствованию графического процессора, таким как DLSS, достижение скорости более 60 кадров в секунду при разрешении 4K стало более доступным, чем когда-либо. AOC U28G2XU предлагает бесспорное предложение для компьютерных игр в лучшем виде.

Дизайн монитора AOC U28G2XU с диагональю 71 см (28 дюймов) отличается элегантными красными акцентами и отсутствием рамок с трех сторон. Модель оснащена панелью IPS с собственным разрешением 4K (3840x2160). Частота обновления 144 Гц при разрешении 4K поддерживается через два подключения DisplayPort (1.4), а два порта HDMI 2.0 поддерживают 4K при 60 Гц. В то время как U28G2XU разработан для компьютерных игр, консоли нового поколения также могут использоваться с частотой обновления 120 Гц и разрешением QHD через порт HDMI 2.0.

Благодаря высокотехнологичной IPS панели, монитор предлагает углы обзора 178/178°, широкий диапазон цветового охвата и оптимальную цветопередачу (охват 98,8% DCI-P3). Яркость U28G2XU составляет 370 нит, а контраст ̶ 1000:1. Сертификация VESA DisplayHDR 400 также гарантирует широкий динамический диапазон: от ярких взрывов до темных углов.

В наши дни геймеры все чаще выполняют несколько задач одновременно: играют, взаимодействуют друг с другом, транслируют и комментируют свой контент. Для таких и других случаев U28G2XU также поддерживает режим Picture-by-Picture, с помощью которого можно выводить изображение с двух источников рядом на одном экране.

Универсальность AOC U28G2XU в повседневной работе и его потенциал для работы из дома очень высоки. Встроенный 4-портовый концентратор USB 3.2 упрощает подключение периферийных устройств, таких как клавиатуры, мыши и веб-камеры, а также позволяет сосредоточиться на игре или работе. Хотя монитор оснащен двумя динамиками мощностью 3 Вт, выход для наушников также может быть полезен для подключения внешних гарнитур, таких как новый AOC GH200.

Подставка U28G2XU регулируется по высоте (130 мм) и имеет широкий угол наклона (-5/21,5 °) и поворота (-32/32 °). Она вполне способна удовлетворить потребности всех геймеров, для которых также важна эргономичность. Монитор также поставляется с креплением VESA 100 мм для присоединения дисплея к кронштейну. А когда игровые сеансы затягиваются ночью, режим LowBlue Light уменьшает интенсивность потенциально опасных волн синего цвета, а технология Flicker Free устраняет мерцание подсветки.

Как и остальная часть линейки AOC G2, AOC U28G2XU также поддерживает игровые режимы и функции, такие как Dial Point (наложение прицела), Game Colour (насыщенность цвета) и Shadow Control. Таким образом, геймеры могут получать максимум от игры и одерживать верх над своими противниками.

AOC U28G2XU будет доступен с августа 2021 года по рекомендованной цене 679 евро.